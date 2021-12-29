وزارة الصحة تُعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 34 وفاة و2220 إصابة بفيروس كورونا، و466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون
أهم العناوين
جرينتش+2 08:59
ضربات اللاذقية تهز صورة “ابو علي بوتين” في نظر الشارع العربي.. وقصة “طائرة النقل” أزعجت دمشق
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني