التعليم العالي: آخر موعد للاعتراضات على المنح والقروض الجمعة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، أن آخر موعد لتقديم الاعتراضات الإلكترونية على نقاط الطالب المحتسبة، أو تقديم طلبات الاستفادة من الحالات الإنسانية، للطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض للعام الجامعي الحالي 2021-2022، سيكون في الساعة 12 ليلا من يوم الجمعة المقبل.

وأوضح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب في تصريح صحفي، أنه لن يكون هنالك اي تمديد للاعتراضات أو تمديد أي طلب اعتراض بعد هذا التاريخ.

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