حماس تهاجم عباس بشدة عقب لقائه وزير الحرب الصهيوني "لتعزيز التنسيق الأمني ومنع الإرهاب والحفاظ على الاستقرار"
أهم العناوين
جرينتش+2 04:11
التعليم العالي: آخر موعد للاعتراضات على المنح والقروض الجمعة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني