حماس تهاجم عباس بشدة عقب لقائه وزير الحرب الصهيوني "لتعزيز التنسيق الأمني ومنع الإرهاب والحفاظ على الاستقرار"
أهم العناوين
جرينتش+2 01:31
إجراء مُثير للتساؤل.. وزيرة العدل التونسية تطلب فتح تحقيق في ملابسات وفاة الرئيس الاسبق قائد السبسي منذ سنتين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني