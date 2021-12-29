حماس تهاجم عباس بشدة عقب لقائه وزير الحرب الصهيوني "لتعزيز التنسيق الأمني ومنع الإرهاب والحفاظ على الاستقرار"
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أزمة الليرة التركية.. تجاوزها يخدم اردوغان وحزبه انتخابياً، وتفاقمها يصب في صالح احزاب المعارضة
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