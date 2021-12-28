وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 38 وفاة و2403 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12556 والإصابات 1,057,295
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المساواة حق..وقفة نسوية أمام مجلس الأمة تطالب بتعديل المادة السادسة لتصبح “لا يجوز التمييز على أساس الجنس”
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