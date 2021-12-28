وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 38 وفاة و2403 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12556 والإصابات 1,057,295

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 38 وفاة و2403 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد إلى 12556 وفاة و1057295 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 5.45 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 37604 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 137 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 117، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 976.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 24 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 40 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 25 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 23 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 43 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 22 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 4341 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1007135 حالة.

كما أشار إلى إجراء 44125 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13416659 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4331942 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3933851 شخصا.

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