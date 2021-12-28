عجايب.. السعودية الوهابية تتهيأ لتقديم نفسها كمركز لصناعة السينما يتقدم على مصر وسوريا ولبنان والاردن والمغرب

وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 38 وفاة و2403 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12556 والإصابات 1,057,295
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