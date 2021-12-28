حزب الحركة القومية يشجب العدوان الصهيوني على ميناء اللاذقية

ادان في حزب الحركة القومية الاعتداء الصهيوني الذي تم ،فجر هذا اليوم الثلاثاء، برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط على ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية، تحت مبررات كاذبة لا تهدف إلا إلى تغطية هزيمة المشروع الأمريكي في سوريا، عبر دعاية مضللة مفادها أن هذا الهجومقد جاء بغرض إرجاع إيران وحزب الله خطوة إلى الوراء.

وقال الحزب، في تصريح صحفي صادر عنه: إننا إذ ندين هذا الاعتداء السافر على أراضي الدولة العربية السورية، نستنكر في نفس الوقت الصمت العربي المطبق تجاه هذا العدوان، ونشجب البقاء على مسافة حياد من هذه الاعتداءات على دولة عربية شقيقة من العدو الصهيوني.

واضاف: ونحن من منطلق موقفنا القومي والعروبي الملتزم بمصالح الأمة واستقلالها نحيي الدولة الوطنية السورية، وأبطال الجيش العربي السوري الذين يتصدون وبشكل يومي للهجمات البربرية الصهيونية، ولبقية أدوات المشروع الأمريكي على أرض الجمهورية العربية السورية.

عاشت الأمة العربية

المجد والخلود للشهداء الأبرار