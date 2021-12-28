عدوان إسرائيلي يستهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية ويؤدى إلى اشتعال الحرائق وحدوث أضرار مادية كبيرة/ فيديو
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بعد مشاجرة كبيرة تحت القبة وملاسنة حادة بينه وبين نائبين.. الدغمي يرفع جلسة مناقشة مشروع تعديل الدستور الى الغد
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