عدوان إسرائيلي يستهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية ويؤدى إلى اشتعال الحرائق وحدوث أضرار مادية كبيرة/ فيديو
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الجبهة الوطنية المدنية تدين المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية
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