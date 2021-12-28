إصابة الفنانة الجميلة داليا البحيري وعائلتها بفيروس كورونا

أعلن حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري، اليوم الثلاثاء عن إصابته هو وزوجته، وبعض من أفراد عائلته بفيروس كورونا، وطلب من أصدقائه الدعاء له ولأسرته بالشفاء.

وكتب حسن سامي، عبر حسابه بموقع “فيس بوك” : “قدر الله وما شاء فعل… أنا و داليا وقسمت وحبيبة وزوجها أدهم إيجابي كورونا.. وجاري اختبار باقي الفريق.. الحمد لله علي كل شيء، دعواتكم).

وتعد هذه المرة الثانية التي يُصاب فيها رجل الأعمال حسن سامى بفيروس كورونا، حيث أصيب بالفيروس في شهر يونيو من العام الماضى دون أن يصاب أحد من أفراد أسرته بالفيروس عندما أجرى وقتها كل الفحوصات والتحاليل وجاءت النتائج سلبية.

كما تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا أصاب منذ أيام الفنانة هبه السيسي وزوجها، وأعلنت ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكشفت مؤخرا شفاءها منه وسلبية المسحات.. بينما أعلنت أمس الفنانة عبير صبري إصابتها وزوجها بفيروس كورونا، وشاركت جمهورها صورة جمعتهما عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وكتبت: «كورونا إيجابي أنا وزوجي .. الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض.. ادعولنا ربنا يشفينا».

وكانت داليا البحيري قد خاضت تجربتها الأولى في المسرح، وذلك من خلال مسرحية “أبو العربي”، مع الفنان هاني رمزي، وقدمت المسرحية ضمن مهرجان موسم الرياض”.

ومن جانب آخر تستعد داليا البحيري لخوض السباق الرمضاني المقبل لعام 2022 من خلال الجزء الخامس لمسلسل “يوميات زوجة مفروسة أوى”، حيث أعلن أحمد نور، مخرج المسلسل أنه بدأ التحضيرات للجزء الخامس من المسلسل والذي سيتناول بعض من الموضوعات الاجتماعية التي يعيشها الجمهور حياته اليومية، وأكد أن انطلاق التصوير سيكون خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع العام الجديد.

مسلسل “يوميات زوجة مفروسة أوى”، من بطولة داليا البحيرى وخالد سرحان وسلوى عثمان، علاء زينهم ، مروة عبد المنعم، شيماء سيف ، محمد أبو داوود وإيمان السيد ، مدحت تيخة ، ونور إيهاب وآخرين.