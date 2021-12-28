أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الخميس، وامطار مساء الجمعة

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء باردة جداً ليلًا في أغلب مناطق المملكة، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف في ساعات المساء والليل لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشرقية وأجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

وتكون الأجواء الخميس، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. وتبقى الأجواء، يوم الجمعة، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وفي ساعات المساء والليل تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتسقط زخات من المطر في جنوب المملكة قد يصحبها الرعد احيانا تمتد تدريجيا خلال ساعات الليل لتشمل مناطق من وسط وشمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 – 3 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 – 2، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 3، وفي مرتفعات الشراة 12 – 1، وفي مناطق البادية 14 – 1، وفي مناطق السهول 14 – 3، وفي الاغوار الشمالية 20 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 – 13، وفي البحر الميت 20 – 12، وفي خليج العقبة 21 – 10 درجات مئوية.

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