وسط تكتم اجهزة ابن زايد خشية الفضيحة.. قناة عبرية تكشف عن تفاقم ظاهرة السرقات التي يقوم بها إسرائيليون في دبي
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جرينتش+2 12:52
ميرزا بولاد رئيسًا لكتلة القرار النيابية
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