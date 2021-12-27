ميرزا بولاد رئيسًا لكتلة القرار النيابية

توافقت كتلة القرار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، على تزكية النائب ميرزا بولاد رئيسًا للكتلة، والنواب: سليمان القلاب نائبًا للرئيس، وروعة الغرابلي مقررًا، وعطا إبداح ناطقًا إعلاميًا، فيما تم اختيار النائب هايل عياش ممثلًا للكتلة بالمكتب التنفيذي.
وتضم هذه الكتلة كلاً من النواب: ميرزا بولاد، جميل الحشوش، عبد المحسيري، هيثم زيادين، مجدي اليعقوب، سليمان القلاب، عطا إبداح، هايل عياش، محمد الظهراوي، حسين الحراسيس، عبدالحليم الحمود، روعة الغرابلي، وفواز الزعبي.
في ذكرى رحيله.. هل تسعفنا “فلسفة الضرورة” في انجاب خليفة لعبد الناصر؟؟
رفيقَ صلاح الدينِ هل لكَ عودةٌ فإن جيوشَ الرومِ تنهى وتأمرُ نزار قباني ١٩٧٠/٩/٢٨ يوم غاشم مولو... إقرأ المقال