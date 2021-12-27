وسط تكتم اجهزة ابن زايد خشية الفضيحة.. قناة عبرية تكشف عن تفاقم ظاهرة السرقات التي يقوم بها إسرائيليون في دبي
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جنايات مأدبا ترفع عقوبة 7 أشخاص اعتادوا السَّرقة حتى 6 سنوات
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