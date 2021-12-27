ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 31 وفاة و2024 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12518 والإصابات و1,054,892

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 31 وفاة و2024 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12518 وفاة و1054892 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 5.68 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 39603 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 128 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 149 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 997 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 26 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 41 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 28 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 23 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 45 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 23 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 24 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 4402 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1002771 حالة.

كما أشار إلى إجراء 35619 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13372534 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4324084 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3922598 شخصا.

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