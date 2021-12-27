ترفيع 19620 موظفا من الفئتين الأولى والثانية في وزارة التربية

فرغت إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم، من إعداد قوائم المعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات المستحقين للترفيعات الوجوبية والجوازية؛ ولمختلف الدرجات للعام 2021 .

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الترفيعات التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر رابط سينشر على موقع الوزارة الالكتروني في حينه؛ ستشمل 19620 من الفئتين الأولى والثانية، بواقع 18551 من الفئة الأولى منهم 11123 ترفيعا وجوبيا، و 7428 ترفيعا جوازيا و لمختلف الدرجات.

وبينت أن الترفيعات ستشمل كذلك 1069 من الفئة الثانية منهم 520 ترفيعا وجوبيا و 549 ترفيعا جوازيا ولمختلف الدرجات، إضافة إلى ترفيع 264 للدرجة الخاصة جميعهم ترفيعا جوازيا.

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