وسط تكتم اجهزة ابن زايد خشية الفضيحة.. قناة عبرية تكشف عن تفاقم ظاهرة السرقات التي يقوم بها إسرائيليون في دبي
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ترفيع 19620 موظفا من الفئتين الأولى والثانية في وزارة التربية
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