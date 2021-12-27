الملكة نور الأمير تنفي إبعاد نجلها الامير حمزة إلى كندا، وتؤكد بأنه ما زال جليس منزله في عمان

انخفاض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 43 وفاة و1447 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12487 والإصابات 1,052,868
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جرينتش+2 10:42
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