الملكة نور الأمير تنفي إبعاد نجلها الامير حمزة إلى كندا، وتؤكد بأنه ما زال جليس منزله في عمان

نفت الملكة نور الحسين، والدة الأمير حمزة، الأنباء المتداولة مؤخرا حول سفر نجلها إلى خارج البلاد، مؤكدة أنه ما يزال في عمان.

وتساءلت الملكة نور، في تغريدة نشرتها عبر “تويتر”، عن القصد من “الإشاعات الغريبة” حول سفره وتواجده في كندا، بينما الأمير حمزة لا يزال قيد الإقامة في منزله.

وجاءت تغريدة الملكة نور بعد أنباء تم تداولها مؤخرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن نفي الأمير حمزة إلى خارج البلاد، متوجها إلى كندا.

ويُعتقد أن الأمير حمزة موجود في بيته في عمان منذ أبريل الماضي، حيث تم تداول أنباء عن مشاركته بالتآمر مع آخرين لزعزعة استقرار المملكة، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق، في مقطع مصور. وبعدها أكد الملك لاحقا أن العائلة المالكة قامت بحل الأزمة، وأن الامير حمزة بات في رعايته منذ ذلك الوقت.