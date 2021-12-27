المطربة المغربية سميرة سعيد تطرح أغنيتها «الوقت حلو»/ فيديو

طرحت الفنانة المغربية سميرة سعيد، أحدث أغانيها بعنوان “الوقت حلو” على طريقة الفيديو Lyrics، عبر قناتها الرسمية على موقع نشر الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

“الوقت الحلو” من كلمات محمد القاياتي، ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرجها نضال هانى، وهيمن إنتاج سميرة سعيد SS production .

وتعد أغنية «الوقت حلو» هي خامس أغاني ألبومها الجديد “إنسان آلي”، المقرر طرح باقي أغانيه على فترات متقاربة.

وتقول كلمات الأغنية: “الوقت الحلو.. بيطلب لمة ناس حلوين.. والناس الحلوة بتشحن.. لما نكون فاصلين.. والكلمة الحلوة.. في وقتها بتنور وتبان..والقعدة معاك.. خلتني أعرف معنى الروقان.. وإنت إحساسك حلو.. ومزاجي بسببك حلو.. والوقت الحلو معاك بيعدي.. بسرعة لإنك حلو.. وإنت أسلوبك حلو.. ومنقي كلامك حلو.. إنت اللي أنا لما بقوم على صوتك.. يومي بيبدأ حلو “.

وكانت سميرة سعيد قد طرحت سابقًا من ألبومها الجديد “إنسان آلي”، أغنية “بحب معاك” وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، وأغنية أغنية “متاهة” وهي كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية “الساعة اتنين بالليل” وهي كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، “Mon Chéri” وهي كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.