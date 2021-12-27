السماح بدخول الفلسطينيين/ الامريكان للاراضي المحتلة عبر مطار بن غوريون

تل أبيب: أفادت مصادر إعلام عبرية، امس الأحد، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستسمح للأمريكيين من أصل فلسطيني بالهبوط في مطار “بن غوريون”.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، نقلًا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن القرار يأتي مع استمرار المفاوضات بين اسرائيل والولايات المتحدة حول إعفاء الإسرائيليين الذين يزورون الولايات المتحدة، من التأشيرة.

وحسب المصادر، فإن الشاباك اتخذ القرار بعد مناقشات مع الجيش، ولم يعرف إذا ما كان هؤلاء سيتعرضون للتفتيش عند دخول إسرائيل.

وأشارت المصادر، إلى أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد أطلعت السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيديس، قبل أيام قليلة على القرار، مضيفة: أن وفدا أمريكيا سيصل إلى إسرائيل في نهاية يناير للعمل على القرار، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذه وقتًا أطول.