اصابات خلال المواجهات مصحوبة بوجبة اعتقالات في الضفة الغربية

أصيب، شابان برصاص الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت في الاقتحامات الليلة الماضية، كما اعتقل جنود الاحتلال ١٠ مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهم والدة الاسيرين عمر وغيث جرادات من جنين.

ففي مخيم قلنديا شمال القدس اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال أدت إلى إصابة الشاب خليل عواودة، كما أصيب الشاب موسى السويطي خلال مداهمة بلدة بيت عوا بالخليل.

وقد عرف من بين المعتقلين الليلة الماضية كل من:-

١. قسام صابر- مخيم قلنديا شمال القدس

٢. محمد حسن حماد- مخيم قلنديا

٣. المحرر أيمن علي اطبيش- دورا جنوب الخليل

٤. محمد علي اطبيش- دورا

٥. المحرر عادل الحريبات- دورا

٦. عمير عبد الفتاح حميدان- بدو شمال غرب القدس

٧. مسعد البلوي- النصارية شرق نابلس

٨. والدة الأسيرين عمر وغيث جرادات- السيلة الحارثية غرب جنين

٩. أنس صابر مفارجة- بيت لقيا غرب رام الله

١٠. محمد زياد جرادات- السيلة الحارثية