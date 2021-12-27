ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 31 وفاة و2024 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12518 والإصابات و1,054,892
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أعداد العرب واليهود تتساوى تقريبا في “فلسطين التاريخية”.. التزايد السكاني الفلسطيني يثير فزع إسرائيل
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