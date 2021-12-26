موجة غاضبة تجتاح الدوائر السياسية والعسكرية الإسرائيلية، جراء اعتراف مسؤولين في تل أبيب بالعجز عن توجيه ضربة إلى إيران.
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جرينتش+2 10:03
وسط تصاعد جرائم الكراهية.. العثور على جثة إمام مسجد “أبو هريرة” في مدينة كولومبس بولاية أوهايو الأمريكية
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