وسط تصاعد جرائم الكراهية.. العثور على جثة إمام مسجد “أبو هريرة” في مدينة كولومبس بولاية أوهايو الأمريكية

عثرت الشرطة الأمريكية، على جثة الداعية الإسلامي “محمد حسن”، الذي يشغل منصب إمام مسجد “أبو هريرة” في مدينة كولومبس بولاية أوهايو.

واختفى صاحب الأصول الصومالية لأيام وفق روايات ناشطين محليين، قبل أن يعثر عليه مقتولا بعدة طلقات نارية داخل سيارته.

ولم تصدر الشرطة أي بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخص الواقعة، ولم تعرف بعد ملابسات الجريمة، وسط اتهامات للشرطة الأمريكية بالتقاعس عن حماية أبناء المجتمع الصومالي في المدينة.

وكان الناشط الأمريكي “أبو بكر عمران”، نشر الخميس الماضي، عبر “تويتر”، صورة الإمام المفقود، وطالب من متابعيه المساعدة في العثور عليه حيث اختفى منذ، الأربعاء، بعد أن شوهد آخر مرة وهو يقود سيارته في مدينة كولومبوس.

وقد نعى مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير”، الداعية الراحل، مطالبا الشرطة الأمريكية بإجراء تحقيق سريع للوصول إلى الجاني، بحسب “الجزيرة”.

وحدد “كير” جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات يمكن أن تساعد الشرطة في التوصل لمرتكب الواقعة في أسرع وقت ممكن.

ووفق الداعية “هورسيد نوح”، فإن الحادثة ليست الأولى التي يُستهدف فيها عضو من المجتمع الاسلامي.

ووصلت جرائم الكراهية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عاما، مع إبلاغ أكثر من 10 آلاف شخص عن جرائم خلال 2020.

وقد شكل الأمريكيون من أصل إفريقي أكبر نسبة من الأفراد المستهدفين بسبب عرقهم، وفق تقرير سنوي صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.