“لا مضاعفات” ظهرت على طلبة مدارس تلقوا الجرعة الاولى ضد كورونا



أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، أن الطلبة الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المدارس البالغ عددهم نحو 136 ألفا “لم تظهر عليهم أية أعراض أو مضاعفات”.

وقالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، نجوى قبيلات، إن الحملة التي “انطلقت قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول تقريبا بأسبوعين قد شملت نحو 2400 طالب وطالبة”.

وبلغ إجمالي عدد الطلبة الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح من خلال مراكز وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، 136855 طالبا وطالبة، فيما تلقى 102635 طالبا وطالبة الجرعة الثانية وبنسبة 11% من الفئة المستهدفة التي تبلغ 1.2 مليون طالب وطالبة.

وتوقفت حملة إعطاء الطلبة الراغبين بالحصول على اللقاح خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتستأنف اليوم الأحد حيث “ستقتصر على 3 مديريات”، على ما أوضحت قبيلات لكنها قالت: “بعد امتحان الثانوية العامة الذي سينتهي يوم 22 كانون الثاني/يناير المقبل ستنطلق في جميع مديريات المملكة”.