بعد الاعلان عن مقتل 59 سعوديا.. الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية واسعة قرب حدود السعودية ودخول “مرحلة جديدة” في الحرب

أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية، اليوم الأحد، عن تنفيذها عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة الجوف اليمنية المتلاصقة مع حدود السعودية بشمال البلاد.

وذكر المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان له أن الجماعة خلال العملية التي تحمل اسم “فجر الصحراء” سيطرت على منطقة اليتمة والمناطق المجاورة لها في الجوف.

وأشار المتحدث أن مساحة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون خلال العملية تتجاوز 1.2 ألف كلم مربع، مدعيا أن الجماعة كبدت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتحالف العربي “خسائر فادحة” واغنمت كميات كبيرة من الأسلحة.

وشدد سريع على أن الحوثيين بهذا الإنجاز الميداني استكملوا سيطرتهم على محافظة الجوف، ما عدا “بعض المناطق الصحراوية”، مضيفا أن الجماعة “لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية خلال الفترة المقبلة”.

وتابع أن قوات الحوثيين “بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة” في حربها ضد القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والتحالف العربي.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في اليمن، وإعلان الحوثيين أمس عن شنهم هجمات صاروخية على “مواقع هامة وحساسة جدا” في منطقة جازان السعودية، وأكدت المملكة مقتل شخصين جراء سقوط مقذوف أطلقته جماعة “أنصار الله” على مدينة صامطة السعودية .

التحالف العربي: مقتل 59 سعوديا في هجمات الحوثيين

ومن جانبه، أفاد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، بأن 59 مدنيا سعوديا قتلوا في هجمات جماعة “أنصار الله” الحوثية على المملكة منذ بدء الحرب.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن “الحوثيين في اليمن أطلقوا 430 صاروخا باليستيا و851 طائرة مسيرة مسلحة على السعودية منذ بدء الحرب”، مضيفا أنهم “يستخدمون مطار صنعاء لإطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة”.

ومساء الجمعة أعلن التحالف عن مقتل شخصين في مدينة صامطة بجنوب السعودية بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون.