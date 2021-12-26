خبير في قطاع الطاقة يرجح تثبيت أسعار المحروقات للشهر المقبل

رجح الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل، تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر كانون الثاني المقبل من العام 2022.

وقال عقل، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الرأي الأرجح والمتوقع أن تقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة، بتثبيت أسعار المحروقات، رغم الفروقات المرتفعة بين شهر تشرين أول الماضي “الذي استوعبت فيه الحكومة فروقات الارتفاع الاعالمي للنفط”، والشهر الحالي.

وأوضح أن الحكومة قد تستوعب فروقات أسعار المحروقات بين السعر العالمي والمحلي، وتستمر بتثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر الثاني.

وفي السياق، قال عقل، إن هنالك فروقات مرتفعة بأسعار المشتقات النفطية عالمياً، تقارب 10 فلسات على كل من البنزين 90 و95.

وأشار إلى أنه إذا اتجهت لجنة التسعير لرفع أسعار المحروقات، فمن المتوقع أن يتم في هذه الحالة رفع أسعار البنزين بشقيه، وتثبيت الديزل والكاز.

لكن عقل لفت إلى أنه من الممكن أن تستوعب الحكومة فروقات أسعار المشتقات النفطية، كون النفط عالمياً يتجه نحو الانخفاض، وقد يستمر ذلك حتى شهر آذار المقبل من العام 2022.

واستبعد عقل أن تتجه لجنة التسعير إلى تخفيض أسعار المحروقات للشهر المقبل.