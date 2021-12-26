حجاوي: أوميكرون قد لا يستدعي أخذ الجرعة الرابعة

صرح استشاري الأوبئة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، أن المتحور أوميكرون قد لا يستدعي أخذ الجرعة الرابعة من المطعوم.

وقال، خلال مداخلته على راديو هلا ، إنه لابد من أخذ الجرعة الثالثة من المطعوم للحد من خطر المتحور الجديد “أوميكرون”، الذي يبدو أن الجرعة الثالثة تكفي للتعامل معه.

وأضاف أن الوضع الوبائي في الأردن جيد، وهناك 33 حالة مؤكدة مصابة بالمتحور الجديد أوميكرون، تعافى منها 2 ويبقى 31 مصاباً، كما هناك حالات مشتبه فيها يتم إجراء الفحوصات عليها.

وأضاف ان جميع الحالات التي أصيبت في المتحور الجديد أوميكرون في الأردن لم تحتاج إلى دخول المستشفيات وأعراضها كانت بسيطة.

وبين حجاوي أن أعداد الإصابات في انخفاض بشكل سريع، متوقعاً انتهاء الموجة الثالثة من فيروس كورونا خلال 3 أسابيع، بعد أن كان متوقعاً خلال 6-7 أسابيع، “وعليه نأمل إنتهاء هذه الموجة قبل بدء انتشار المتحور أوميكرون”.

وفيما يتعلق بالخلط بين المطاعيم في الجرعة الثالثة، أكد حجاوي أنه لا يوجد ما يمنع من الخلط بين هذه المطاعيم كونها تعطي مناعة وأجسام مضادة للفيروس بشكل أكبر.

وقال: لقد التزمنا خلال الجرعتين الأولى والثانية بإعطاء نوع المطعوم نفسه، لكن في الثالثة فإنه لا يوجد ما يمنع من أخذها من مطعوم آخر.

وبين أنه لا يوجد موانع في أخذ الحوامل للمطاعيم، بل على العكس منذ ذلك فإن المطاعيم تعطي المناعة للأطفال بعد الولادة في حال تلقت المطعوم، والحال نفسه للمرضعات التي ستنقل المناعة لطفلها عن طريق الحليب.

وأشار إلى أن المطعوم ليس له أعراض سلبية على أمراض القلب، ودعا الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أخذ المطعوم .