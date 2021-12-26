انخفاض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 43 وفاة و1447 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12487 والإصابات 1,052,868

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 43 وفاة و1447 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 12487 وفاة وإلى 1052868 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 5.01 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 42835 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 124 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 106 حالات، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1050 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 24 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 45 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 26 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 25 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 45 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 24 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 5256 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 997546 حالة.

كما أشار إلى إجراء 28911 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13336915 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4313657 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3906835 شخصا.

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