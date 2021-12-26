الكشف عن توجه لإلغاء فحص كورونا للقادمين إلى الأردن

كشف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم الأحد، عن التوجه لإلغاء فحص كورونا للقادمين، بشرط تقديم فحص سلبي النتيجة خلال 72 ساعة سابقة.

وأضاف، خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية، أن ” القطاع الخاص شريك متعاون مع وزارة الصحة”، مبينا أن مجموعة المطار تطرح عطاء لمختبرات خاصة لعمل فحص “بي سي آر” للقادمين، وبإشراف ورقابة من وزارة الصحة.

وعلى صعيد متصل، افاد الهواري ان شركة فايزر التي طورت دواءً مضادا لفيروس كورونا قد وعدت بتزويد الأردن “مبدئيا بأول شحنة” في نهاية آذار/مارس المقبل تكفي لنحو 1300 شخص .

وقال خلال هذا الاجتماع: “أطمئن الجميع أننا بدأنا بعملية التعاقد على الدواء من فايزر، والوعد المبدئي الذي أخذناه من الشركة أن تصلنا أول شحنة من هذا الدواء بنهاية شهر آذار/مارس، ما يكفي حوالي 1300 شخص”.

وأكد الهواري سابقا أن إعطاء أقراص فايزر للأردنيين، سيقتصر على من هم فوق سن 65 عاما، فضلا عن ذوي الأمراض المزمنة.