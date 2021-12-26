انخفاض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 43 وفاة و1447 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12487 والإصابات 1,052,868
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الكشف عن توجه لإلغاء فحص كورونا للقادمين إلى الأردن
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