موجة غاضبة تجتاح الدوائر السياسية والعسكرية الاسرائيلية، جراء اعتراف مسؤولين في تل أبيب بالعجز عن توجيه ضربة لإيران
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الصهيونية الإسلاموية.. منصور عباس مثالاً
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