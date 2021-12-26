الاخلاقيات السعودية الى اين؟.. القفز من تزمت الوهابية الى خلاعة هيئة الترفيه الماجنة

موجة غاضبة تجتاح الدوائر السياسية والعسكرية الإسرائيلية، جراء اعتراف مسؤولين في تل أبيب بالعجز عن توجيه ضربة إلى إيران.
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