ارتفاع الحرارة اليوم الاحد لكن أجواء ستظل باردة حتى الثلاثاء

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ والأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء باردة جداً ليلًا في أغلب المناطق وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الإثنين، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء، باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 13 – 5 درجة مئوية، وفي غرب عمان 11 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 2، وفي مرتفعات الشراة 11 – 1، وفي مناطق البادية 16 – 2، وفي مناطق السهول 14 – 5، وفي الاغوار الشمالية 20 – 8، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 13، وفي البحر الميت 21 – 11، وفي خليج العقبة 21 – 10 درجة مئوية.

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