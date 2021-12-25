الشعب يدفع ثمن عدوان ابن سلمان.. مصرع شخصين واصابة 7 آخرين بسقوط صاروخ للحوثيين على مدينة صامطة السعودية
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‏استمرار حملة التطعيم لطلبة المدارس والكادر الإداري والتعليمي
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