‏استمرار حملة التطعيم لطلبة المدارس والكادر الإداري والتعليمي

ا أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات انه واستمراراً للحملة الوطنية للتطعيم، سيتم إعطاء الجرعة الأولى لطلبة المدارس الراغبين بتلقيها، والجرعة الثالثة المعززة للكادر الإداري والتعليمي، بدءا من صباح غد الأحد، داعيا الطلبة الراغبين بتلقي المطعوم إحضار موافقة ولي الأمر.

وذكر المركز ان عملية التطعيم ستبدأ يوم غد الاحد في مدارس مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة وهي: اليادودة والحسنية الثانوية للبنات، الخنساء الثانوية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة، اضافة الى مدارس مديرية التربية والتعليم لقصبة عمان وهي: منذر المصري الثانوية للبنين، وعرجان الثانوية للبنات.

وقال ان الحملة ستستمر ليوم بعد غد الاثنين، في مدرستي اسكان الطيبة الاساسية المختلطة، والقويسمة الثانوية للبنات التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء القويسمة.

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