ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 41 وفاة و1164 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12464 والإصابات 1,051,421
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جرينتش+2 08:29
رغم قطع الإنترنت وإغلاق الجسور.. اشتباكات عنيفة في شارع القصر الجمهوري بالخرطوم بين المتظاهرين والقوات الأمنية
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