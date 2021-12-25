خارطة اولية للمسلسلات المصرية في الموسم الرمضانى المقبل

باشر عدد من صناع الدراما المصرية استعداداتهم لموسم دراما شهر رمضان 2022، حيث فرض الكثير منهم حالة الطوارىء لانجاز التحضيرات النهائية لأعمالهم، أملا فى بداية التصوير فى أقرب وقت، حيث إن المتبقى على بداية شهر رمضان أقل من 4 شهور.

وبالرغم من أن قائمة المسلسلات الدرامية المقرر عرضها على مدار الشهر الفضيل قد تتعدى الـ20 مسلسلا، إلا أن المسلسلات التى دخلت حيز التنفيذ وبدأت التصوير بالفعل تنحصر في مسلسلين فقط، هما «مشوار لحد هناك» بطولة محمد رمضان ودينا الشربينى وبيومى فؤاد، تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.. والجزء السادس من مسلسل «الكبير اوى» بطولة أحمد مكى.

ومن المُقدّر ان تضم قائمة المسلسلات المقرر مشاركتها فى رمضان القادم ، الجزء الثالث من مسلسل الاختيار» بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز، والجزء الثانى من مسلسل هجمة مرتدة» بطولة أمير كرارة وأمينة خليل ومحمود عبد المغنى.. كما يخوض الفنان خالد النبوى السباق بمسلسل «راجعين يا هوى» عن قصة أسامة أنور عكاشة، تأليف محمد سليمان عبد القوى، وإخراج محمد سلامة.

كما تعقد منة شلبى جلسات عمل بالمؤلفة كاملة أبو ذكرى للوقوف على التفاصيل النهائية لمسلسل «اتجاه اجبارى» الذى يشارك منة في بطولته أحمد داوود، فيما أعلنت الفنانة ياسمين صبرى خوضها السباق بمسلسل «دنيا»، تأليف ورشة سيناريو،و إخراج أحمد صالح.. في حين يجرى المخرج كريم الشناوى ترشيحات للأبطال المشاركين للفنانة منى زكى في طولة مسلسل «لام الشمسية»

وتبدأ نيللى كريم خلال أيام تصوير دورها فى مسلسل «أحوال شخصية» الذى يشاركها بطولته شريف سلامة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى،و إخراج ماندو العدل، كما تعقد الفنانة يسرا جلسات عمل مع المخرج عمرو عرفة للوقوف على التفاصيل النهائية لمسلسل «أحلام سعيدة» الذى يشاركها بطولته غادة عادل.

وتجمع ريهام حجاج جلسات عمل مع السيناريست أيمن سلامة والمخرج سامح عبدالعزيز،للوقوف على التفاصيل النهائية لمسلسل يوتيرن» الذى يشارك فى بطولته عبير صبرى وتوفيق عبد الحميد، وذلك لوضع الخطوط العريضة للمسلسل المقرر تصويره منتصف الشهر القادم .. كما استقر عمرو سعد على عمل درامى يصور فى لبنان، إخراج حسام على ويشاركه البطولة صبا مبارك.. وأيضا تعاقد الفنان مصطفى شعبان على بطولة مسلسل بعنوان «دايما عامر» يشاركه بطولته لبلبة وصلاح عبد الله، كما حدد المخرج أحمد نور منتصف شهر يناير القادم موعدا لبدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل «يوميات زوجة مفروسة»، بطولة داليا البحيرى وخالد سرحان..

كما يعقد المخرج رامى إمام جلسات عمل مع الفنانة هند صبرى والفنان ماجد الكدوانى، للوقوف على التفاصيل النهائية لمسلسل «فضل ونعمة»، تأليف أيمن وتار.. فيما قرر الفنان حمادة هلال تقديم جزء ثان من مسلسل «المداح» إخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته هبة مجدى كبديلة لنسرين طافش التى اعتذرت بسبب ارتباطها بتصوير مسلسل سورى للعرض فى رمضان أيضا.. ويقدم أكرم حسنى مسلسل «مكتوب عليا» تأليف إيهاب بلبل، وإخراج خالد الحلفاوى، ويشارك فى بطولة الحلقات أيتن عامر وعمرو عبد الجليل..

ويشارك الفنان طارق لطفى فى السباق الرمضانى بمسلسل «جزيرة غمام»، تأليف عبد الرحيم كمال،و إخراج حسين المنباوى ليخوض به السباق الدرامى القادم ، ويشاركه البطولة روبى وفتحى عبد الوهاب كما تعاقد الفنان هانى سلامة مؤخرا على بطولة مسلسل يحمل اسم «قلب واحد»، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على الأبطال المشاركين لهانى فى الحلقات ولا موعد التصوير .

وسيقدم الفنان مصطفى قمر جزءا ثانيا من مسلسل «فارس بلا جواز»، تأليف فداء الشندويلى،وإخراج معتز حسام، وقد عرض الجزء الأول من المسلسل فى شهر رمضان الماضى..

ورغم اعلان الفنانة غادة عبد الرازق نيتها الغياب عن الدراما الرمضانية هذا العام ، الا انها تراجعت مؤخرا عن هذا القرار، بعد استقرارها على المشاركة في مسلسل «الأبواب الخلفية»، تأليف هيباتيا ونور حمدى، وإخراج حسن صالح الذى أعلن بدء التحضيرات اوائل شهر يناير تمهيدا للتصوير فى فبراير القادم.