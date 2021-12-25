خارطة اولية للمسلسلات المصرية في الموسم الرمضانى المقبل

ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 41 وفاة و1164 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12464 والإصابات 1,051,421
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