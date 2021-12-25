أجواء مشمسة ولكنها باردة في أغلب مناطق حتى الثلاثاء

تتأثر المملكة اليوم السبت، بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، حيث تكون الأجواء مستقرة، وباردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

ويطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، وتكون الأجواء مستقرة وباردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء يومي الإثنين والثلاثاء، مشمسة وباردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 – 3 درجة مئوية، غرب عمان 10 – 2، المرتفعات الشمالية 8 – 1، مرتفعات الشراة 10 – 0، مناطق البادية 15 – 2، مناطق السهول 12 – 3، الاغوار الشمالية 18 – 8، الأغوار الجنوبية 21 – 12، البحر الميت 19 – 10، وفي خليج العقبة 20 – 8 درجات مئوية.

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