الشعب يدفع ثمن عدوان ابن سلمان.. مصرع شخصين واصابة 7 آخرين بسقوط صاروخ للحوثيين على مدينة صامطة السعودية
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أجواء مشمسة ولكنها باردة في أغلب مناطق حتى الثلاثاء
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