وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 31 وفاة و2304 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12403 والإصابات 1,050,257

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 31 وفاة و2304 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12403 وفاة و1050257 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم 5.77 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 46829 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 142 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 147 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1100 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 27 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 46 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 30 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 26 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 47 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 25 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2708 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 991025 حالة.

كما أشار إلى إجراء 39901 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13282954 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4302387 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3892665 شخصا.

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