مفاجأة.. وليد توفيق يحتفل بعيد ميلاد جورج وسوف/ فيديو

احتفل النجم اللبناني وليد توفيق، بعيد ميلاد سلطان الطرب جورج وسوف، في دبي فيستيفال أرينا بالإمارات، وذلك بحضور الفنان عابد فهد، وعدد كبير من الجمهور.

وخلال الحفل الذي أحياه جورج وسوف، أمس، في دبي فاجأه الفنانين وليد توفيق وعابد فهد بالصعود للى خشبة المسرح، وغنّى له “انزل يا جميل في الساحة”.

ونشر وليد مقطع فيديو من احتفاله بعيد ميلاد جورج، وعلّق عبر “إنستجرام”، قائلًا: “صديق العمر ورفيق الدرب الغالي أبو وديع.. كل عام وأنت بألف خير .. أمنياتي من قلبي المحب لك بدوام الإبداع والتألق والصحة والعافية وأن يحفظك الله أنت وأحبابك من كل مكروه”.

بينما علّق جورج وسوف على الفيديو نفسه عبر “إنستجرام”، قائلًا: “لمّا يكون عيد ميلادك يوم عندك حفلة هيك بصير على المسرح.. شكرًا وليد وعابد وكل الحاضرين على المفاجأة، كنت عم غنيلم صاروا عم بغنو لي”.

وقبل احفاله بعيد ميلاده الستين، كانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية “ياه ع الزمن” التي طرحها باللهجة المصرية، والتي ظهر خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكي الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر في كلمات الأغنية.

الأغنية تم تصويرها على مدى أكثر من خمسة أيام في لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وحققت نحو 15 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر “يوتيوب” في الثاني من يونيو الماضي.