في اعتراف ضمني بالندم.. غورباتشوف "الغبي" يعلن ان امريكا شعرت بالنصر وأصيبت بالغطرسة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي
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مستوطن يدهس فلسطينية ستينية على طريق رام الله – نابلس بشكل متعمد صباح اليوم ثم يلوذ بالفرار/ فيديو
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