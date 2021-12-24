في اعتراف ضمني بالندم.. غورباتشوف "الغبي" يعلن ان امريكا شعرت بالنصر وأصيبت بالغطرسة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي
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جرينتش+2 03:24
“ما الحبُ الا للحبيبِ الاولِ”.. اردوغان يناور قليلاً ثم ما يلبث ان يعود سريعاً الى بيت الطاعة الصهيوني
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