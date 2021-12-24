“طقس العرب” لا يتوقع منخفضات جوية حتى نهاية العام الحالي

بلغت كمية الأمطار في العاصمة عمّان خلال الموسم المطري، 95 ملم، وفق المدير التنفيذي لموقع طقس العرب محمد الشاكر.

وأشار الشاكر إلى عدم وجود مؤشرات على منخفضات جوية حتى نهاية العام الحالي.

وتوقع بعودة المنخفضات الجوية مع بداية العام الجديد.

وقال موقع طقس العرب، إن مُخرجات النماذج الجوية العددية المعالجة تشير إلى تأثر الأردن، اعتبارا من ليل الجمعة السبت ولعدة ليالٍ، باندفاع رياح شديدة البرودة مصاحبة لامتداد ما يُسمى بالمرتفع الجوي السيبيري.

وأوضح أن اندفاع الرياح يُحدث انخفاضا كبيرا على درجات الحرارة في ساعات الليل، ويتحول الطقس ليصبح شديد البرودة ليلا في مناطق عديدة، وتكون درجات الحرارة حول الصفر إلى ما دون ذلك في قمم جبال الشراه وأجزاء عديدة من الباديتين الجنوبية والشرقية، بينما تكون درجات الحرارة ما بين 2 إلى 6 درجات مئوية في بقية المناطق بما فيها العاصمة عمّان.

كما حذر من تشكل الصقيع والانجماد في أنحاء عِدة من المملكة خاصة من المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية الجنوبية والشرقية، تزامنا مع حدوث ارتفاع على نسب الرطوبة السطحية.