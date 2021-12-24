في اعتراف ضمني بالندم.. غورباتشوف "الغبي" يعلن ان امريكا شعرت بالنصر وأصيبت بالغطرسة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي
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“طقس العرب” لا يتوقع منخفضات جوية حتى نهاية العام الحالي
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