الصحة تؤكد ان مجموع حالات اوميكرون في المملكة 21 حالة

أكدت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، أن الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس أوميكرون في الأردن 21 حالة، وهي الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية.

وبينت الوزارة في تصريح لوكالة (بترا)، أن 7 حالات تم الاعلان عنها قبل عدة أيام، و14 حالة تم الإعلان عنها يوم أمس الخميس.

كما أكدت الوزارة أنها ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعاً وبكل شفافية.

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