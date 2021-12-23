اردوغان يفضح ولاءه لليهود ويستضيف قطيعاً من الحاخامات، ويؤكد إن التطبيع مع إسرائيل أمر مهم وسيحدث قريبا/ فيديو
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جرينتش+2 11:41
رئيس مجلس النواب: لقد آن الأوان لعودة سوريا، خاصرة الأمة وحاملة لواء إرثها، إلى حاضنتها العربية
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