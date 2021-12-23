خطط أمنية ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد ورأس السنة

وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 43 وفاة و2239 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12372 والإصابات 1,047,953
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