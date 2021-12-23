اردوغان يفضح ولاءه لليهود ويستضيف قطيعاً من الحاخامات، ويؤكد إن التطبيع مع إسرائيل أمر مهم وسيحدث قريبا/ فيديو
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حبس 3 طلاب جامعيين في قضية تزوير شهادات اخذ مطعوم كورونا
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