وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 43 وفاة و2239 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12372 والإصابات 1,047,953
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توقيف طبيب جراء ممارسته عمله وهو مصاب بكورنا
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