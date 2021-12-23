الأرصاد الجوية: تحسن الموسم المطري في المناطق الشمالية والوسطى

صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن هناك تحسنا واضحا في الموسم المطري الحالي في المناطق الشمالية والوسطى، بعد المنخفض الأخير الذي أثر على المملكة خلال الفترة من 20 إلى 23 كانون الأول.

وقال آل خطاب لوكالة (بترا) إن الموسم المطري أصبح جيدا في المناطق الشمالية والوسطى، لكن المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة ما زال الموسم المطري فيها دون مستوى الطموح حتى اليوم.

وأضاف أن النشرة التحليلية الدورية للموسم المطري الحالي الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية توضح وضع الموسم المطري حتى صباح 23 كانون الأول، والمجموع المطري المتراكم مقارنة مع معدل المجموع المطري الافتراضي.

وبين أن كميات الأمطار خلال هذا المنخفض الموسم المطري في المناطق الشمالية ارتفعت بنسب تراوحت من 10 إلى 12 بالمئة، وفي المناطق الوسطى الغربية بنسب تراوحت من 5 إلى 17 بالمئة، وفي المناطق الوسطى الشرقية بنسب تراوحت من 3 إلى 19 بالمئة، وفي الأغوار الشمالية والوسطى بنسبة بلغت 14 بالمئة.

وأشار إلى أن الأمطار في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية ارتفعت بنسبة تراوحت من 1 إلى 2 بالمئة، وكانت الهطولات ضعيفة بالنسبة للمناطق الجنوبية بشكل عام، أما في العقبة فلم تشهد هطولات مطرية، ولم تطرأ أية زيادة على موسمها المطري حتى اليوم.



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