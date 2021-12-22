تقرير أمريكي: الحوثيون يضاعفون هجماتهم على السعودية بصواريخ باليستية وكروز ومُسيّرات مفخخة خلال العام الحالي
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مجموع كميات الامطار بجميع مناطق الأردن الاثنين والثلاثاء واليوم
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