بقاء المملكة تحت تأثير المنخفض الجوي وهطول الامطار اليوم الاربعاء، واستمرار الاجواء الباردة يومي الخميس والجمعة

تبقى المملكة اليوم الثلاثاء، تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الرطبة والباردة، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول الامطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، تضعف تدريجيا اثناء الليل، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية تخف سرعتها اثناء الليل.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية خلال ساعات الصباح والليل المتأخرة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

ويطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع أثناء النهار هطول زخات خفيفة متقطعة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يومي الخميس والجمعة، باردة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً، مع بقاء فرصة خلال النهار لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 9 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 7 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 6 – 4، وفي مرتفعات الشراة 7 – 2، وفي مناطق البادية 13 – 3، وفي مناطق السهول 11 – 6، وفي الاغوار الشمالية 17 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 20 – 12، وفي البحر الميت 19 – 11، وفي خليج العقبة 21 – 10 درجات مئوية.

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