المنخفض الراهن يرفد السدود الاردنية بسبعة ملايين م3 من المياه

كشفت وزارة المياه والري أن أمطار المنخفض القبرصي الذي ما زال يؤثر على المملكة، قد رفدت السدود بنحو 7 ملايين م3 من المياه.

وقالت الوزارة إن كميات المياه التي خزنتها السدود من المنخفض الجوي الأخير رفدت السدود بنحو 7 مليون م3 من الامطار وجريان الاودية حتى صباح اليوم الاربعاء في السدود الرئيسية، موضحة ان حجم الامطار الساقطة من بداية الموسم بلغت (15,2%) من المعدل السنوي العام وان الجريان في الاودية والسيول عادة يحتاج الى مابين 24 -48 ساعة للوصول الى السدود.

ودعت الوزارة الجميع الى ضرورة الاستفادة من كافة الهطولات المطرية وتخزينها في جميع المرافق المتاحة للاستفادة منها في كافة الاستخدامات بما يحقق الطموحات الوطنية في تعزيز الامن المائي الوطني وكذلك عدم القاء المخلفات والنفايات في مجاري الاودية حفاظا على المياه السطحية والجوفية وضمان عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي.

وأوضحت في بيان لها ان التخزين الكلي بلغ نحو (80) مليون م3 من الطاقة التخزينية الكلية بنسبة (23,7%) من الطاقة التخزينية الكلية البالغة (336,4) مليون م3، مبينة ان سدود الجنوب ( الوالة ، الموجب، التنور، اللجون ، الكرك) لم تسجل دخول اي كميات خلال المنخفض الجوي الاخير.

وزادت ان حجم الامطار الساقطة على جميع مناطق المملكة من بداية الموسم المطري حتى صباح اليوم بلغت نحو(1242) مليون م3 بنسبة (15,2%) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3.