“المعونة” تحول الدفعة الأخيرة من الدعم النقدي تكافل 1و3 خلال ايام

أكد مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور، ان الصندوق سيقوم بتسليم الدفعة الأخيرة من الدعم النقدي لبرنامجي الدعم التكميلي (تكافل1) والدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح الضمور، لوكالة (بترا) إن الصندوق سيقوم بتحويل الدفعة الأخيرة للأسر المستفيدة من برنامج الدعم التكميلي “تكافل1” اليوم الاربعاء، كما سيتم تحويل جزء من الدفعة الأخيرة من الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3)، اليوم، على أن يتم تحويل الدفعة لباقي الأسر خلال الأسبوع المقبل.

ويستفيد من برنامج الدعم التكميلي “تكافل1” 85 ألف أسرة، فيما يستفيد من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) 160 ألف أسرة من الأسر الأكثر تضررًا من جائحة كورونا.

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